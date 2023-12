Matsuya Foods Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Matsuyafoods als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Dabei ergibt sich für die Matsuyafoods-Aktie ein Wert für den RSI7 von 32,14 und ein Wert für den RSI25 von 24,13. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger lassen sich in die Einschätzung von Aktienkursen miteinbeziehen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Somit erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Matsuyafoods-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 4246,65 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 5200 JPY weicht somit um +22,45 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 4544,8 JPY über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität unverändert war. Somit erhält die Matsuyafoods-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.