Matsuya Foods Aktie: Endlich geschafft?

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien von Matsuyafoods wurden anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung erzeugen lässt. Die Rate der Stimmungsänderung für Matsuyafoods weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Matsuyafoods bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Matsuyafoods von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kam zu diesem Schluss bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert des Relative Strength-Index als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Matsuyafoods führt bei einem Niveau von 60,53 zur Einstufung "Neutral". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 42,2 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Neutral".

Der aktuelle Kurs der Matsuyafoods von 5070 JPY ist mit +18,54 Prozent Entfernung vom GD200 (4276,95 JPY) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Gut"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 4652,9 JPY auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +8,96 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Matsuyafoods-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.