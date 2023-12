Matsudangyo Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Matsuda Sangyo war in den letzten Tagen neutral. Sowohl positive als auch negative Ausschläge waren nicht zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden als vornehmlich neutral bewertet. Aufgrund einer Stimmungsanalyse erhält Matsuda Sangyo daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Matsuda Sangyo wurde ebenfalls untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Die Rate der Stimmungsänderung für Matsuda Sangyo war indes kaum vorhanden. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild der Aktie.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) ergab sich, dass die Matsuda Sangyo-Aktie auf 7-Tage-Basis als überkauft eingestuft wurde, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Auf 25-Tage-Basis wurde die Aktie hingegen als neutral bewertet, da sie weder über- noch überverkauft war.

In Bezug auf die technische Analyse ergab sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 2304,22 JPY für die Matsuda Sangyo-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2343 JPY, was eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hatte. Allerdings lag der 50-Tages-Durchschnitt bei 2467,32 JPY, was zu einer negativen Bewertung führte.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Matsuda Sangyo auf Basis der verschiedenen Analysen.