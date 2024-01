Matsudangyo Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Das Anleger-Sentiment für Matsuda Sangyo bleibt neutral, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die die Anleger interessierten. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund dieses Stimmungsbildes.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Matsuda Sangyo-Aktie ebenfalls als neutral. Der RSI7 liegt bei 42,67 und der RSI25 bei 54,28, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Matsuda Sangyo bei 2307,36 JPY verläuft, während der Aktienkurs bei 2396 JPY liegt, was einem Abstand von +3,84 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 2466,46 JPY, was einer Differenz von -2,86 Prozent und somit einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hin, sowohl über einen längeren Zeitraum als auch hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes der vergangenen Monate.

Insgesamt wird daher die Matsuda Sangyo-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, dem Relative Strength-Index und der technischen Analyse als "Neutral" bewertet.