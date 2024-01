Matsudangyo Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) von Matsuda Sangyo zeigt eine Überverkauft-Situation mit einem Wert von 8,16 für 7 Tage, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Für den RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt der Wert bei 54, was als neutral eingestuft wird. Die technische Analyse ergibt eine "Gut"-Bewertung aufgrund eines Schlusskurses von 2480 JPY am letzten Handelstag, was einem Unterschied von +7,18 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs mit +0,81 Prozent Unterschied nahe am Durchschnitt liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Matsuda Sangyo in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionen weder übermäßig positiv noch negativ waren. Die Anleger-Stimmung wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da in den vergangenen zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Insgesamt wird Matsuda Sangyo daher in den Kategorien RSI, technische Analyse und Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Bewertung zugeschrieben.