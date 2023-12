Matsudangyo Aktie: In Lauerstellung

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, liegt bei Matsuda Sangyo bei 46,25, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25 für das Unternehmen beträgt 53, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Matsuda Sangyo ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Matsuda Sangyo verläuft bei 2307,29 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 2398 JPY liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt 2468,04 JPY, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Die Analyse zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke hinsichtlich Matsuda Sangyo in den letzten Wochen stabil geblieben sind, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.