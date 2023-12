Matsudangyo Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Aktie der Matsuda Sangyo notiert mit einem Kurs von 2392 JPY aktuell 3 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +3,71 Prozent, wodurch die langfristige Einstufung ebenfalls als "Neutral" erfolgt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Matsuda Sangyo wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut unserer Messung kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtergebnis einer "Neutralen" Stimmung führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 61,59, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 57,92, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Die Analyse der Kommentare und Beiträge in sozialen Plattformen ergab eine neutrale Stimmung, sowohl in der Vergangenheit als auch in den aktuellen Diskussionen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.