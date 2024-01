Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Emcore":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und gilt als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Zhejiang Jiecang Linear Motion-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 43, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 44,24 liegt. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Zhejiang Jiecang Linear Motion basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Jiecang Linear Motion-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 19,95 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 20,3 CNH weicht um +1,75 Prozent ab und erhält eine "Neutral"-Bewertung. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Neutral"-Rating, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Zhejiang Jiecang Linear Motion eine positive Gesamtbewertung in diesem Punkt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, jedoch gab es verstärkte Diskussionen über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhejiang Jiecang Linear Motion. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich für Zhejiang Jiecang Linear Motion basierend auf den verschiedenen Analysen eine "Neutral"-Einschätzung.