Matsudangyo Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der prominente Relative Strength-Index, der RSI, herangezogen werden. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Matsuda Sangyo-RSI liegt bei 86,67 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 beträgt 58,27, was eine "Neutral"-Bewertung für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Matsuda Sangyo in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es wurde festgestellt, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Unsere Einschätzung zur Anleger-Stimmung ist daher insgesamt "Gut".

Sentiment und Buzz: Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Matsuda Sangyo zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs von Matsuda Sangyo beträgt mittlerweile 2360,9 JPY, während der aktuelle Aktienkurs bei 2386 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +1,06 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 2493,56 JPY, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -4,31 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt vergeben wir daher die Gesamtnote "Neutral".