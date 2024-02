Matsudangyo Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Matsuda Sangyo-RSI hat eine Ausprägung von 86,67, was ihn als "Schlecht" einstuft. Der RSI25 beträgt 58,27, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger bei Matsuda Sangyo in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Matsuda Sangyo 2360,9 JPY, während der aktuelle Aktienkurs bei 2386 JPY liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 2493,56 JPY, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtnote von "Neutral".