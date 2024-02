Matson Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Der Aktienkurs von Matson wird im Branchenvergleich betrachtet. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Matson mit 83,53 Prozent mehr als 159 Prozent darunter. Die Marine-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 8,46 Prozent, wobei Matson mit 75,07 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Matson-Aktie abgegeben. Von diesen waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Daraus ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 70 USD, was ein Abwärtspotenzial von -42,76 Prozent bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Matson-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Marine) wird Matson als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 13,02, was 54 Prozent niedriger ist als das Branchen-KGV von 28,22. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung zu Matson war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren und Wortmeldungen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.