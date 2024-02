Matson Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Matson. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 48,49 Punkte, was bedeutet, dass Matson derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 43,36 an, dass Matson weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird Matson also mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Matson beträgt das aktuelle KGV 13, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Marine" (durchschnittliches KGV von 27) darauf hindeutet, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Die Aktie erhält in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Matson von 117,02 USD eine Entfernung von +28,38 Prozent vom GD200 (91,15 USD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 111,8 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,67 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Matson-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Matson mit einer Rendite von 83,53 Prozent mehr als 161 Prozent darunter. Die "Marine"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,73 Prozent. Auch hier liegt Matson mit 74,8 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.