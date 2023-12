Matsa Resources Aktie: Wann tut sich was?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Matsa ein Neutral-Titel. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Matsa-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 42,86, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 47,83, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich über die letzten 200 Handelstage ein Durchschnitt von 0,03 AUD für den Schlusskurs der Matsa-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,026 AUD, was einem Unterschied von -13,33 Prozent entspricht, und daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,03 AUD) liegen unter dem letzten Schlusskurs (-13,33 Prozent Abweichung), was zu einer "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis führt. Somit erhält Matsa insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, zeigt dabei eine übliche Aktivität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Wert für Matsa.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Matsa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung die Einstufung "Gut" und somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.