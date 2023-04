Matrixport arbeitet mit SignalPlus zusammen, um umsetzbare Marktanalysen und Risikomanagement für den Optionshandel anzubieten

Finanztrends Video zu XBT/EUR (Bitcoin / EURO)



Singapur (ots/PRNewswire) -Prime-Brokerage-Kunden von Matrixport können das All-in-One-Analyse-Dashboard von SignalPlus nutzen, um Alpha durch Optionen zu generierenMatrixport, ein globaler Anbieter von Finanzdienstleistungen für digitale Vermögenswerte, und SignalPlus, eine führende Plattform für Optionsanalysen und fortschrittliche Handelssoftware, geben eine Vorzeigepartnerschaft bekannt, die den Kunden von Matrixport Prime über die Zugangsdaten des Matrixport Prime-Kontos Zugang zum All-in-One-Dashboard von SignalPlus bietet.Diese neue Partnerschaft bietet institutionellen Anlegern die Möglichkeit, durch den Einsatz von Derivaten, wie z. B. Optionen, nachhaltige Erträge zu erzielen.Daniel Egloff, Head of Prime Brokerage, Matrixport, kommentierte: „Wir beobachten eine zunehmende institutionelle Akzeptanz von Krypto-Optionen. Matrixport Prime Brokerage-Kunden wie Krypto-Hedgefonds und Vermögensverwalter werden von einer hochentwickelten Optionshandelsplattform und Marktanalysen profitieren, die es ihnen ermöglichen, komplexe Handelsstrategien zu entwickeln und die Vorteile des Krypto-Derivate-Marktes voll auszuschöpfen."SignalPlus bietet alle robusten Analysen und fortschrittlichen Handelsfunktionen, die für das erfolgreiche Einholen von Alpha mit Krypto-Optionen unerlässlich sind.Chris Yu, der CEO und Mitbegründer von SignalPlus, kommentierte: „Wir haben immer an das Potenzial des Krypto-Optionsmarktes geglaubt und daran, dass professionelle Investoren fortschrittliche und ausgefeilte Tools benötigen, um in dieser sich schnell entwickelnden Landschaft zu navigieren. Deshalb freuen wir uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit Matrixport bekannt zu geben, einem Unternehmen, das unsere Vision für die Zukunft der Kryptowährungsderivate teilt. Wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit für beide unsere Kundengruppen einen enormen Mehrwert bringen wird."Die Partnerschaft kommt zustande, während das Open Interest der Bitcoin-Optionskontrakte laut Glassnode (https://studio.glassnode.com/dashboards/6026ddd7-2668-4ef1-63c7-5b524fafdc83?&utm_source=gn_insights&utm_medium=insights_woc&utm_campaign=woc_15_2023) zum ersten Mal das der Futures-Kontrakte übersteigt.Informationen zu MatrixportMatrixport ist eines der weltweit größten und vertrauenswürdigsten Ökosysteme für Finanzdienstleistungen im Bereich digitale Vermögenswerte. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Prime Brokerage, Cactus Custody™, OTC-Spot, festverzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte, Kredite sowie Vermögensverwaltung. Matrixport bedient Einzelpersonen sowie über 800 Institutionen in Asien und Europa.Matrixport Prime Brokerage bietet Zugang zu renommierten Börsen mit erstklassigen Gebührensätzen, eine breite Palette von Token für fremdfinanzierte Kredite und eine umfassende Online-Plattform zur Verwaltung des gesamten Lebenszyklus Ihrer Kreditaktivitäten zu einem wettbewerbsfähigen Preis.Weitere Informationen finden Sie auf www.matrixport.comInformationen zu SignalPlusSignalPlus ist ein von Risikokapitalgebern unterstütztes Technologieunternehmen, das eine branchenführende Analyse- und Softwareplattform für Krypto-Optionen entwickelt hat. Unter der Leitung eines erfahrenen Teams von Entwicklern von GS/Alibaba/Bytedance hat SignalPlus starke und einzigartige Partnerschaften mit Krypto-Entwicklern, traditionellen Institutionen und Technologieunternehmen aufgebaut. Unser Kernteam verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen traditionelle Finanzen und digitale Vermögenswerte und bietet eine Vielzahl von Fachkenntnissen, die wir sorgfältig in unsere branchenführenden Produkte einfließen lassen haben.SignalPlus hilft den Nutzern, Ideen in Geschäfte zu verwandeln. Alle Funktionen wie Handelsausführung, Multi-Venue-Konnektivität, PnL-Attribution und Szenarioanalyse sind über eine einzige benutzerfreundliche Schnittstelle zugänglich. Das Analyse-Modul unterstützt Benutzer dabei, die Trade-Ausführung zeitlich zu planen. Auftragsalgorithmen können mehrteilige Strukturen abstimmen und somit Slippage-Kosten minimieren. Mit SignalPlus können sich Investoren auf die Trading-Strategie konzentrieren, ohne sich um die Technologie kümmern zu müssen.Weitere Informationen finden Sie auf https://www.signalplus.com/Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1560145/matrixport_logo_blue_white_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/matrixport-arbeitet-mit-signalplus-zusammen-um-umsetzbare-marktanalysen-und-risikomanagement-fur-den-optionshandel-anzubieten-301799514.htmlPressekontakt:PR für Matrxiport (matrixport@wachsman.com)Original-Content von: Matrixport, übermittelt durch news aktuell