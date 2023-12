Matrix Service Aktie: Schlimme Zeiten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Matrix Service liegt derzeit bei 101, was bedeutet, dass die Börse 101,47 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Überbewertung von 225 Prozent, da der durchschnittliche Wert in der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" bei 31 liegt. Daher wird der Titel auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls neutral, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Matrix Service-Aktie einen Wert von 75,41 für den RSI7 und 50,83 für den RSI25. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Matrix Service mit einer Rendite von 61,04 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um 86 Prozent hinterherhinkt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" verzeichnet eine mittlere Rendite von 240,19 Prozent, wobei Matrix Service mit 179,15 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.