Matrix Service Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "JB Hi-Fi":

Matrix Service schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 17,62 % 17,62 Prozentpunkte weniger ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Fundamental betrachtet ist die Aktie von Matrix Service im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 101,47, was einen Abstand von 205 Prozent zum Branchen-KGV von 33,31 bedeutet. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Matrix Service-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 8,69 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,63 USD liegt, was einer Abweichung von +33,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 10,13 USD liegt mit einer Abweichung von +14,81 Prozent über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien bezüglich der Diskussion über Matrix Service. Die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.