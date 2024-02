Matrix Service Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Aktie von Matrix Service hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,24 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Unterperformance von 226,07 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt 407,24 Prozent, und Matrix Service liegt aktuell 389 Prozent unter diesem Wert. Aus diesen Gründen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Matrix Service eingestellt waren. Es gab sieben positive und einen negativen Tag, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv, weshalb Matrix Service eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Matrix Service-Aktie hat einen Wert von 12, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (29,17) zeigt, dass Matrix Service überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Matrix Service-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt über den gleitenden Durchschnitt liegt. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 8,63 USD, während der letzte Schlusskurs bei 12,51 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +44,96 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (10,04 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Matrix Service somit auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.