Matrix Service Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

In den letzten vier Wochen gab es bei Matrix Service wesentliche Veränderungen in Bezug auf die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auf der anderen Seite hat die Kommunikationsfrequenz zugenommen, was darauf hinweist, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Matrix Service daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Ebene.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Matrix Service als überbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem KGV von 101,47 liegt die Aktie insgesamt 73 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen", der 58,74 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Matrix Service eine Rendite von 170,81 Prozent erzielt, was mehr als 126 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite von 53,67 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Matrix Service mit 117,13 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Matrix Service als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Matrix Service-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 43,61 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.