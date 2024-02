Matrix Composites & Engineering Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Matrix Composites & Engineering diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an neun Tagen grün an, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, vor allem positiv. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich jedoch im Laufe des letzten Monats zunehmend eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Von Seiten der technischen Analyse betrachtet, liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Matrix Composites & Engineering-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,28 AUD, wobei der letzte Schlusskurs bei 0,315 AUD liegt, was einer positiven Bewertung entspricht. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund des nahe dem gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie als Neutral-Titel ein, mit einem RSI7-Wert von 33,33 und einem RSI25-Wert von 50, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Matrix Composites & Engineering-Aktie also gemischte Bewertungen, sowohl aus der Sicht des Anleger-Sentiments als auch der technischen Analyse.