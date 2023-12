Matrix Aktie: Was noch aussteht!

Der Aktienkurs der Matrix-Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -64,44 Prozent erzielt, was 69,75 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt 20,02 Prozent, wobei Matrix aktuell 84,46 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist die Matrix-Aktie eine Dividendenrendite von 6,33 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" hat einen Wert von 6,18 Prozent, was einer Differenz von +0,15 Prozent zur Matrix-Aktie entspricht. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einschätzung "Neutral".

Die Auswertung des Sentiments und Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben.

Die technische Analyse ergibt, dass die Matrix-Aktie derzeit sowohl auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als auch des GD50 ein "Schlecht"-Rating erhält. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2,34 HKD, während der Kurs der Aktie bei 1 HKD um -57,26 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1,55 HKD, was einer Abweichung von -35,48 Prozent entspricht.

Insgesamt wird die Matrix-Aktie aufgrund dieser technischen Analyse ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.