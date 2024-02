Matrix Aktie: Bloß aufpassen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Matrix liegt mit einem Wert von 207,26 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Freizeitausrüstung & Produkte", welcher bei 30 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als relativ teuer angesehen werden kann und daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als "Schlecht" bewertet wird.

Die Anleger-Stimmung bei Matrix in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Matrix bei -63,75 Prozent, was mehr als 60 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Freizeitausrüstung & Produkte" kommt die Aktie mit einer Rendite von 68,68 Prozent deutlich schlechter weg. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 deuten darauf hin, dass Matrix überkauft ist und erhalten daher ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Matrix derzeit in verschiedenen Bereichen als "Schlecht" bewertet wird.