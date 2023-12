Matomy Media Aktie: Das macht sprachlos!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Automax Motors war in den letzten zwei Wochen besonders negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen eine negative Richtung. Auch in den letzten Tagen waren vor allem negative Themen Gegenstand des Interesses der Anleger. Aufgrund dieses negativen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Automax Motors also neutral bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Automax Motors-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 48,31 ILS liegt, während der letzte Schlusskurs bei 38 ILS liegt, also 21,34 Prozent darunter. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (33,24 ILS) liegt der letzte Schlusskurs jedoch darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In der Summe ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung.

Auch der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zufolge erhält Automax Motors eine "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität nur die übliche Aktivität im Netz zeigt und die Rate der Stimmungsänderung gering ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Automax Motors weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Automax Motors, basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse, dem Buzz und dem Relative Strength Index.

