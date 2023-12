Matomy Media Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Stimmung und die Kommentare in den sozialen Medien sind wichtige Faktoren, um die Entwicklung von Aktienkursen einzuschätzen. Unsere Analysten haben die Reaktionen auf Automax Motors in den sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die allgemeine Stimmung überwiegend negativ ist. In den letzten zwei Tagen wurden insbesondere negative Themen rund um Automax Motors diskutiert. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Eine solche Veränderung würde sich zeigen, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da dies bei Automax Motors nicht der Fall war, wird auch dieses Kriterium als "neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Automax Motors-Aktie als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 32,29, was auf eine "neutral"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 mit 35,71 ähnlich eingeschätzt wird. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass Automax Motors auf Basis trendfolgender Indikatoren ebenfalls als "neutral" eingestuft wird. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 49,69 ILS, während der letzte Schlusskurs bei 41,4 ILS liegt, was eine Abweichung von -16,68 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 33,52 ILS, was einer Abweichung von +23,51 Prozent entspricht und somit zu einer "gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Automax Motors-Aktie daher mit einem "neutral"-Rating versehen, basierend auf den trendfolgenden Indikatoren.