Matomy Media Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Wertpapiere könnten kurzfristig Kursrückgänge erleben, während überverkaufte Wertpapiere eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 für Automax Motors liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,94, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Automax Motors-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating für diesen Abschnitt.

Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen über Automax Motors in den sozialen Medien geäußert. Unsere Auswertung der Kommentare und Beiträge deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator für den Trend verwendet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Automax Motors-Aktie beträgt derzeit 44,14 ILS, während der letzte Schlusskurs bei 36,1 ILS liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -18,21 Prozent und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 34,7 ILS, was nahe dem letzten Schlusskurs (+4,03 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Automax Motors auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Automax Motors festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Automax Motors für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.