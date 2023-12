Matomy Media Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Automax Motors wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, so unsere Analyse der Kommentare und Beiträge in Bezug auf dieses Unternehmen. Zusätzlich wurden in jüngster Zeit hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Basierend auf diesen Erkenntnissen halten wir die Stimmung der Anleger auf neutraler Ebene und daher erhalten wir insgesamt eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Automax Motors-Aktie ein Durchschnitt von 46,54 ILS für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 40,7 ILS, was einem Unterschied von -12,55 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Zusätzlich wird auch der 50-Tages-Durchschnitt betrachtet, der bei 33,42 ILS liegt, wobei der letzte Schlusskurs 21,78 Prozent über diesem Durchschnitt liegt. Somit erhält die Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Automax Motors-Aktie daher in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Der aktuelle RSI-Wert für die Automax Motors-Aktie beträgt 39,02, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit neutral eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI25-Wert von 35, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einordnung für den RSI.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich feststellen, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gegeben hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Automax Motors vorliegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.