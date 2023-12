Matomy Media Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und das Interesse an Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Veränderung der Stimmung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Automax Motors wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Automax Motors-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 47,8 ILS. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 36,9 ILS, was einer Abweichung von -22,8 Prozent entspricht und zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine gute Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Automax Motors liegt der RSI7 bei 73,2 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen eine neutrale Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders negativ für Automax Motors waren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Insgesamt ergibt sich für Automax Motors eine neutrale Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität, die technische Analyse, den RSI und das Anleger-Sentiment.