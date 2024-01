Matomy Media Aktie: Immer langsam!

Die Aktie von Automax Motors wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage betrachtet. Dieser liegt aktuell bei 44,7 ILS, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 35,2 ILS liegt. Daher erhält Automax Motors eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 34,33 ILS, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Automax Motors basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um die Aktie von Automax Motors. Basierend darauf wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Automax Motors kurzfristig überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich eine gemischte Bewertung für Automax Motors basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.

