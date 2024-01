Matinas BioPharma Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Matinas Biopharma-Aktie zeigt nach der technischen Analyse derzeit ein "Schlecht"-Rating. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,31 USD, während der Aktienkurs (0,215 USD) um -30,65 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,22 USD, was einer Abweichung von -2,27 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie, 2,49) liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Matinas Biopharma-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung der Kommentare zeigt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Matinas Biopharma-Aktie liegt bei 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (47,1) ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Matinas Biopharma-Aktie.