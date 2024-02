Matinas BioPharma Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die Dividendenrendite von Matinas Biopharma liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,51 % in der Biotechnologiebranche. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -61,83 Prozent erzielt, was 55,66 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors Gesundheitspflege liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Biotechnologiebranche beträgt -10,97 Prozent, und Matinas Biopharma liegt aktuell 50,85 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Stimmungsbild bei Matinas Biopharma hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält Matinas Biopharma in diesem Bereich daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength-Index (RSI) für Aktien, und die aktuelle Bewertung für Matinas Biopharma liegt bei 30,77, was als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 52, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.