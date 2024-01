Matinas BioPharma Aktie: Einfach unglaublich

Die aktuelle Kursentwicklung von Matinas Biopharma wird durch eine technische Analyse bewertet. Der Kurs von 0,227 USD liegt 26,77 Prozent unter dem GD200 (0,31 USD), was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 0,23 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Dies ergibt sich daraus, dass der Abstand nur -1,3 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflege-Branche hat Matinas Biopharma in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -59,09 Prozent erzielt, was mehr als 79 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Biotechnologie-Branche, die eine mittlere Rendite von 13,22 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Matinas Biopharma um 72,31 Prozent darunter. Dadurch erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Investoren, die in die Aktie von Matinas Biopharma investieren, erzielen keine Dividendenrendite im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus und wird daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Matinas Biopharma wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt bei 46,67 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 50,61, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Matinas Biopharma damit ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.