Matex Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Einschätzung der Matex-Aktie basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Matex in den sozialen Medien überwiegend negativ. In den letzten zwei Tagen haben die Nutzer hauptsächlich negative Themen rund um Matex diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Aus technischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Matex-Aktie von 0,028 SGD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich um -6,67 Prozent vom GD200 (0,03 SGD) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 0,03 SGD. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Signal, da der Abstand -6,67 Prozent beträgt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz im Netz wird die Aktie von Matex als "Neutral" eingestuft. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat sich die Matex-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" mit einer Rendite von 29,17 Prozent um mehr als 43 Prozent verbessert. Im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -13,41 Prozent erzielt hat, liegt die Rendite von Matex mit 42,58 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.