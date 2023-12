Matex Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Matex ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies geht aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen hervor, die für die Ermittlung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. Dabei wurde festgestellt, dass in den vergangenen Tagen besonders negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was dazu führt, dass die Einschätzung für die Aktie insgesamt als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral" Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Der RSI für Matex liegt bei 66,67, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 63,16, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führen diese Werte zu einem Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Matex im vergangenen Jahr eine Rendite von 29,17 Prozent erzielt, was 41,58 Prozent über dem Durchschnitt (-12,41 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -12,41 Prozent, und Matex liegt aktuell 41,58 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Matex derzeit bei 0,03 SGD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,028 SGD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -6,67 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,03 SGD, was ebenfalls zu einem Abstand von -6,67 Prozent führt und zu einer Gesamtnote "Schlecht" führt.