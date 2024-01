Maternus-Kliniken Aktie: Das hat Gewicht!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz über Maternus-kliniken in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme in den Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Vergleicht man den Aktienkurs von Maternus-kliniken mit anderen Unternehmen aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche, so zeigt sich, dass Maternus-kliniken in den letzten 12 Monaten eine Performance von 66,87 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien im Durchschnitt um -7,4 Prozent gefallen, was einer Outperformance von +74,27 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Maternus-kliniken mit -7,63 Prozent über dem Durchschnitt um 74,5 Prozent. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,47 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,78 EUR liegt, was einer Abweichung von +12,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs (2,78 EUR) unter dem gleitenden Durchschnitt (2,93 EUR) um -5,12 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Anhand des Relative Strength Index (RSI) lässt sich feststellen, dass die Maternus-kliniken-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (38) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (48,21) führen zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Maternus-kliniken.