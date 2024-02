Maternus-Kliniken Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Maternus-kliniken liegt der RSI7 aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt sich ein ähnliches Bild, mit einem Wert von 54, was auch auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Maternus-kliniken beträgt 29, während vergleichbare Unternehmen in der Gesundheitsdienstleister-Branche durchschnittlich ein KGV von 99 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist die Aktie daher unterbewertet, was zu einer positiven Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat Maternus-kliniken eine Rendite von 66,87 Prozent erzielt, was 78 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Gesundheitsdienstleister"-Branche von -11,9 Prozent schneidet die Aktie mit 78,77 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führt zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Maternus-kliniken mit 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,09 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche beträgt -6. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine negative Bewertung.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Maternus-kliniken aufgrund der diversen Bewertungskriterien eine neutrale Gesamtbewertung.