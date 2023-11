Materion Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

In den letzten Wochen konnte bei Materion keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge gab es keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch dies mit "Neutral" bewertet wird. Zusammenfassend erhält Materion daher in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Materion im vergangenen Jahr eine Rendite von 44,79 Prozent erzielt, was 28,8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 15,99 Prozent, wobei Materion aktuell 28,8 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Aus technischer Sicht ist die Materion-Aktie derzeit +9,05 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei +4,52 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingeschätzt.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten Materion insgesamt als "Gut", da 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Empfehlungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Materion vor. Das Kursziel der Analysten für die Materion liegt im Durchschnitt bei 92 USD, was einer potenziellen negativen Entwicklung von -18,27 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht das Rating "Schlecht". Die Gesamteinschätzung basierend auf den Analysten-Untersuchungen führt daher zu einer Einstufung als "Neutral".