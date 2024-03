Materialise Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Aktienkurs von Materialise hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,14 Prozent verzeichnet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Aktie damit um 36,36 Prozent unter dem Durchschnitt von 1,23 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt 1,07 Prozent, und Materialise liegt aktuell 36,21 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung für Materialise festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hindeutet. Deshalb wird Materialise in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so weist Materialise derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,2 Prozent. Im Vergleich zu Unternehmen aus der "Software"-Branche liegt dieser Wert um -2,2 Prozentpunkt niedriger, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse hat die Aktie von Materialise ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 242,16, was 339 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Software" (55,16). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt.