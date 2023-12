Materialise Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "Green Plains":

Die Aktie der Materialise wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 1 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 14 USD, was einer Erwartung von 108,02 Prozent entspricht. Derzeit liegt der Schlusskurs bei 6,73 USD, was zu der "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Materialise auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 31,86 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 46,86 im neutralen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Materialise-Aktie in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 7,27 USD, was einen Abweichung von -7,43 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (6,73 USD) darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,05 USD, was einer Abweichung von +11,24 Prozent entspricht und daher zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Materialise auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Materialise festgestellt. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Materialise für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.