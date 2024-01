Materialise Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Materialise hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine Analystenbewertung erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", basierend auf einer "Gut"-Meinung und keinen "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer Kursprognose von 14 USD pro Wertpapier, ergibt sich ein Aufwärtspotential von 122,58 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für Materialise.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt 0 Prozent, was 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Materialise eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Materialise bei -37,32 Prozent, was mehr als 47 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Software"-Branche verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von 10,76 Prozent, wobei Materialise mit 48,08 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war die Diskussion positiv, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Materialise unterhalten. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.