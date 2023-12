Match Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Match liegt bei 22,26, was auf eine "Gut"-Einschätzung hinweist. Der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 31,83 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die technische Analyse des aktuellen Kurses der Match von 36,5 USD zeigt, dass der Kurs 4,58 Prozent unter dem GD200 (38,25 USD) liegt, was als "Neutral"-Signal betrachtet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 32,89 USD, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Match-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Eine weitere wichtige Einschätzung für die Aktie liefert die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Die Diskussionsintensität zeigt deutlich weniger Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich dazu haben Analysten in den letzten 12 Monaten 10 mal die Einschätzung "Gut", 4 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einer "Gut"-Bewertung führt. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "Neutral"-Titel betrachtet. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 50,5 Prozent und ein mittleres Kursziel von 54,93 USD, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.