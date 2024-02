Match Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Der RSI betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum. Für Match liegt der RSI-Wert aktuell bei 25,4, was als überverkauft gilt und daher mit "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien beeinflussen. Für Match wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen mehrheitlich negative Meinungen und beschäftigen sich vor allem mit negativen Themen rund um Match. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Match-Aktie betrachtet. Sowohl der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage führen zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich daher aus der technischen Analyse, dem Sentiment und dem Anlegerverhalten die Einschätzung, dass die Match-Aktie derzeit als "Schlecht" bewertet wird.