Matas A/S Aktie: Das ist Wahnsinn!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Indiz für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Matas A- diskutiert, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Matas A-. Aufgrund dieser Neutralität ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 94,33 DKK für den Schlusskurs der Matas A--Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 112,6 DKK, was einen Unterschied von +19,37 Prozent darstellt. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 100,03 DKK liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,57 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Matas A--Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Spezialität Einzelhandel) als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,07 liegt die Aktie 53 Prozent unter dem Branchen-KGV von 27,76, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 19,64 Punkten, was darauf hinweist, dass Matas A- überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Matas A--Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.