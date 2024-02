Matas A/S Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Matas A- wird in einer technischen Analyse als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 101,01 DKK, was bedeutet, dass der Aktienkurs (113,4 DKK) um +12,27 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 115,71 DKK ergibt eine Abweichung von -2 Prozent, was die Aktie als "Neutral"-Wert für diesen Zeitraum kennzeichnet. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird für Matas A- eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Matas A- liegt bei 62,5, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Kategorien beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 20, was 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, wodurch Matas A- in dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.