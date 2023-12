Matadorcondary Private Equity Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Matador Secondary Private Equity wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Matador Secondary Private Equity-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,32 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs weicht somit um 0 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt. Somit erhält die Matador Secondary Private Equity-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine mittlere Diskussionsintensität in Bezug auf Matador Secondary Private Equity festgestellt werden, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Matador Secondary Private Equity liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Sowohl der RSI als auch der RSI25 weisen auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Anleger-Stimmung, die technische Analyse und der RSI alle zu dem Schluss kommen, dass die Matador Secondary Private Equity-Aktie derzeit als neutral bewertet wird.