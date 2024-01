Matadorcondary Private Equity Aktie: Das hat Gewicht!

Die Matador Secondary Private Equity-Aktie zeigt laut einer technischen Analyse eine neutrale Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 3,32 EUR, was einem Unterschied von 0 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 3,32 EUR, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Matador Secondary Private Equity-Aktie weist sowohl für den RSI7 als auch den RSI25 einen Wert von 50 auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu.

Die Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine neutrale Aktivität in Bezug auf die Matador Secondary Private Equity-Aktie. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine neutrale Bewertung hin.

Auch in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength-Index und der Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung der Matador Secondary Private Equity-Aktie.