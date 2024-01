Matador im Check!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Matador liegt mit einem Wert von 8,29 unter dem Durchschnitt der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", was bedeutet, dass die Aktie relativ preisgünstig erscheint. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche von 27 beträgt der Abstand aktuell 70 Prozent. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Matador. An 13 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird Matador in diesem Punkt als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Matador beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -27,24 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Zusammenfassend ergibt sich also eine positive Bewertung aufgrund des niedrigen KGV und der positiven Stimmung in sozialen Netzwerken, während das Sentiment und die Dividendenpolitik neutral bzw. negativ bewertet werden.