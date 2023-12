Matador-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Aktie von Matador wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 8,54 insgesamt 72 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 29,99 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse ein "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" verzeichnet Matador mit einer Rendite von -11,14 Prozent eine Abweichung von mehr als 37 Prozent. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 26,14 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Matador mit 37,27 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurde positiv über das Unternehmen Matador diskutiert. Dementsprechend bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Matador beträgt derzeit 0,91 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 23,53 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.