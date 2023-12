Matador Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Aktie von Matador weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,91 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,2 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, mit einer Differenz von lediglich 27,29 Prozentpunkten.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Matador-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 54,28 USD, während der letzte Schlusskurs bei 57,61 USD liegt, was einer deutlichen Abweichung von +6,13 Prozent entspricht. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 58,94 USD, verglichen mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,26 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Energie" hat die Aktie von Matador im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,14 Prozent erzielt, was 54,46 Prozent unter dem Durchschnitt (43,32 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Matador festgestellt wurde. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussionsintensität führen ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating.

Insgesamt wird die Matador-Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungen mit einem "Schlecht"-Rating versehen.