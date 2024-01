Matador Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Matador-Aktie hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,91 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,17 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von Matador bei 0,57 Prozent, was mehr als 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 24,93 Prozent liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Matador liegt bei 8,29, was deutlich unter dem Durchschnitt der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 31 liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" eingestuft wird.

In der technischen Analyse ist die Matador-Aktie derzeit -2,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral".

Insgesamt wird die Matador-Aktie aufgrund ihrer Dividendenrendite und der Entwicklung im vergangenen Jahr in der Kategorie "Dividende" und "Branchenvergleich Aktienkurs" als "Schlecht" bewertet, während sie aufgrund des niedrigen KGV als "günstig" eingestuft wird. In der technischen Analyse wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.