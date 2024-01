Matador Aktie: Das ist erstaunlich

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Matador beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 64,18 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 55,02, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" für diesen Aspekt der Analyse führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energie-Sektor hat Matador im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,57 Prozent erzielt, was 22,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 22,59 Prozent, was bedeutet, dass Matador derzeit 22,02 Prozent unter diesem Wert liegt und daher insgesamt als "schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass Matador derzeit als "neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 54,71 USD, während der Aktienkurs bei 55,44 USD liegt, was einer Abweichung von +1,33 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von -4,03 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Matador-Aktie insgesamt als "gut" bewertet. Von insgesamt 6 Bewertungen fallen 5 positiv und 1 neutral aus. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, jedoch wird das Kursziel der Analysten auf 70,6 USD angesiedelt, was auf eine zukünftige Performance von 27,34 Prozent hinweist. Auf Basis dieser Analyse wird die Gesamtbewertung als "gut" eingestuft.