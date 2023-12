Matador Aktie: Das ist die Höhe!

Der Aktienkurs von Matador hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,14 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 20,09 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Matador im Branchenvergleich eine Underperformance von -31,23 Prozent aufweist. Der "Energie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 20,09 Prozent im letzten Jahr, und Matador lag 31,23 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Matador-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 54,33 USD. Der letzte Schlusskurs (57,61 USD) weicht somit um +6,04 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (58,77 USD), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,97 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Matador-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Was die Dividende betrifft, schüttet Matador auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,91 % aus, was 27,35 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 28,25 %. Dadurch wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da der Ertrag niedriger ist.

In fundamentalen Aspekten betrachtet, hat die Aktie von Matador ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,54, was 73 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (31,22). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt aus fundamentaler Analyseperspektive zur Einstufung "Gut".